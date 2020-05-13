Коллиматорный прицел для станковых пулеметов создали в России

В России разработали первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов. Он поможет поражать цель при ведении огня с борта вертолета, катера или бронетехники.

Прицел разработали специалисты холдинга "Росэлектроника", входящего в Госкорпорацию Ростех. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, коллиматорный прицел имеет повышенную устойчивость к отдаче и ударным нагрузкам. Еще одно его эффективное свойство - повышенная скорость прицеливания и точность стрельбы.

Суть действия коллиматорного прицела в том, что он формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку. Благодаря ей боец может сопровождать цель и в темное время суток, и при ярком солнце, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра. Кроме того, прицел незаменим при стрельбе по движущимся объектам, так как его выходное окно обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов.

Как добавили в "Росэлектронике", прицел разработали специально для тяжелого автоматического станкового оружия - пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметра. С его помощью боец сможет контролировать и поражать цели на расстоянии свыше одной тысячи метров. Испытания доказали - точность стрельбы увеличивается многократно.

Светлана Цыганкова