В ВДВ продолжается совершенствование системы управления

ЦАМТО, 12 мая. В Воздушно-десантных войсках завершено оснащение пунктов управления соединений и воинских частей стационарными программно-техническими комплексами, а также проводится оснащение комплектами видеоконференцсвязи.

Кроме того, продолжается процесс автоматизации полевых пунктов управления. При этом комплектами современных комплексов связи и АСУ оснащены все пункты управлений соединений, воинских частей и подразделений.

В рамках концепции развития автоматизированной системы управления Вооруженных Сил продолжается совершенствование АСУ ВДВ.

Ведутся опытно-конструкторские разработки по совершенствованию базового комплекса средств связи и автоматизированного управления, а также по созданию комплекса средств автоматизации для Воздушно-десантных войск на бронированной базе.

В ближайшее время в ходе мероприятий боевой подготовки, командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений различного уровня планируется апробация основных элементов системы управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.