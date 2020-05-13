Войти
ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" рассмотрят передовые информационные технологии в области гидрометеообеспечения

375
0
0
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

ЦАМТО, 12 мая. Круглый стол "Перспективные методы обработки и представления (визуализации) гидрометеорологической и геофизической информации" состоится в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Участники дискуссии рассмотрят передовые информационные технологии в гидрометеорологическом обеспечении и определят эффективность и возможность внедрения перспективных методик в существующие и разрабатываемые системы и комплексы гидрометеорологического назначения.

Ожидается, что в ходе обсуждения будут выработаны приоритетные направления развития технологий обработки и визуализации гидрометеорологической и геофизической информации в интересах Вооруженных Сил России.

Организатором мероприятия выступает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
Похожие новости
03.02.2020
В Военно-воздушной академии прошла уникальная выставка перспективных разработок "День инноваций-2020"
21.02.2018
После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
13.09.2016
Пакистан намерен получить российские глушилки GPS
10.02.2016
Возвращение дивизий
16.07.2015
Перспективный ЯК-130
22.06.2015
Медведев: необходимо как можно быстрее внедрять новейшие технологии в систему ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны