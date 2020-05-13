На форуме "Армия-2020" рассмотрят передовые информационные технологии в области гидрометеообеспечения

ЦАМТО, 12 мая. Круглый стол "Перспективные методы обработки и представления (визуализации) гидрометеорологической и геофизической информации" состоится в рамках мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Участники дискуссии рассмотрят передовые информационные технологии в гидрометеорологическом обеспечении и определят эффективность и возможность внедрения перспективных методик в существующие и разрабатываемые системы и комплексы гидрометеорологического назначения.

Ожидается, что в ходе обсуждения будут выработаны приоритетные направления развития технологий обработки и визуализации гидрометеорологической и геофизической информации в интересах Вооруженных Сил России.

Организатором мероприятия выступает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.