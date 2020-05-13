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Российская газета

Во всей красе: стрельбу из ПТРК "Корнет" показали в замедленной съемке

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Уникальные кадры пуска управляемых ракет противотанкового комплекса "Корнет" теперь можно увидеть в замедленной съемке.

В видеоролике, подготовленным ТК "Звезда", можно увидеть, как проходит запуск ракеты с бронеавтомобиля и обычной пусковой установки. За свои уникальные характеристики ПТРК "Корнет" назвали "убийцей танков".

В отличие от более ранних противотанковых комплексов "Фагот", "Конкурс" и "Метис", управление ракетой "Корнета" осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Кроме того, залповая стрельба двумя ракетами позволяет преодолевать современные средства активной защиты танков.

В 2019 году на вооружении частей ВДВ стали поступать "Корнеты" с тепловизионными прицелами. Они способны поражать скоростные (250 м/с) воздушные цели на дистанции до 10 километров и на высоте до 9 километров.



Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Фагот
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