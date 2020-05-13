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Российская газета

Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением

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Пистолетный комплекс "Удав"
Пистолетный комплекс "Удав".
Источник изображения: rg.ru

Новейший 9-мм российский пистолет "Удав" зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности как изобретение. Патентование защитит оружие от пиратских копий.

Конструктивные особенности ствола позволяют гарантировать невозможность самопроизвольной перезарядки и выстрела в положении "блокировка". Другое отличие - в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции.

"Технический результат - повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке", - заявили РИА Новости в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее в пистолете "Удав" были запатентованы глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.

Напомним, что работа над самозарядным пистолетом началась в 2014 году, спустя два года "Удав" успешно прошел предварительные испытания, а в 2018-м - государственные. Используемые "Удавом" российские патроны калибра 9х21 мм позволяют пробивать на дистанции 50 метров броневую пластину толщиной 4 мм Емкость магазина - 18 патронов.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роспатент
ЦНИИТОЧМАШ
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1 комментарий
№1
13.05.2020 15:12
Цитата, q
Патентование защитит оружие от пиратских копий.

Китайцам расскажите, что патентование защищает от копирования! Они, видимо, вообще не в курсе о патентном праве.
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