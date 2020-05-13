Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением

Новейший 9-мм российский пистолет "Удав" зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности как изобретение. Патентование защитит оружие от пиратских копий.

Конструктивные особенности ствола позволяют гарантировать невозможность самопроизвольной перезарядки и выстрела в положении "блокировка". Другое отличие - в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции.

"Технический результат - повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке", - заявили РИА Новости в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее в пистолете "Удав" были запатентованы глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.

Напомним, что работа над самозарядным пистолетом началась в 2014 году, спустя два года "Удав" успешно прошел предварительные испытания, а в 2018-м - государственные. Используемые "Удавом" российские патроны калибра 9х21 мм позволяют пробивать на дистанции 50 метров броневую пластину толщиной 4 мм Емкость магазина - 18 патронов.

Николай Грищенко