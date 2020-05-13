МГУ, Роскосмос и Росгидромет создадут систему мониторинга космической погоды

Как сообщили в пресс-службе университета, решение о сотрудничестве было принято по итогам успешного этапа летных испытаний космических аппаратов формата 3U CubeSat "Сократ" и "ВДНХ-80"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роскосмос, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и МГУ имени М. В. Ломоносова заключили соглашение и будут совместно создавать систему оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МГУ.

"Роскосмос, Росгидромет и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ - НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ)", - говорится в сообщении.

Решение о сотрудничестве, как отметили в пресс-службе, было принято по итогам успешного этапа летных испытаний малых космических аппаратов формата 3U CubeSat "Сократ" и "ВДНХ-80", разработчиком которых выступает НИИЯФ МГУ. Масса таких аппаратов составляет около 5 кг, они оснащены миниатюризированными приборами для мониторинга радиации (прибор "ДеКоР") и ультрафиолетовых транзиентов (прибор "АУРА"). Полученные данные экспериментально подтвердили, что спутники формата CubeSat можно использовать в интересах метеорологических служб.

По словам руководитель Росгидромета Игоря Шумакова, увеличение российской орбитальной группировки за счет малых космических аппаратов - важный шаг в развитии системы оперативного мониторинга космической погоды.

"Решение этой задачи позволит Росгидромету не только обеспечить дополнительными данными заинтересованных потребителей, но и продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью выявления опасных гелиогеофизических явлений и предупреждения возможных последствий их воздействия. Это крайне востребовано Минкомсвязи, Минэнерго, Минтрансом, МЧС России и другими министерствами и ведомствами", - цитирует Шумакова пресс-служба.

Заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов добавил, что малые космические аппараты типа CubeSat станут хорошим дополнением к уже существующей федеральной низкоорбитальной метеорологической группировке спутников серии "Метеор-М" и расширят объем целевой информации, получаемой Роскосмосом в интересах Росгидромета России.

Образовательный проект

В МГУ добавили, что помимо создания системы мониторинга основной угрозы космических полетов - радиации, существующей в космическом пространстве, проект направлен и на изучение природы радиационных полей в космосе. Кроме научно-прикладного значения, в проекте также присутствует и образовательная составляющая - создание малых космических аппаратов и моделирование реальных экспериментов происходит при участии студентов и аспирантов профильных образовательных организаций.

"МГУ успешно занимается вопросами создания космических аппаратов с начала 2000-х годов. Создание малых спутников формата CubeSat и адаптация под их форм-фактор нашей научной аппаратуры стало новым вызовом для специалистов МГУ, с которым они блестяще справились. Данное соглашение открывает новое инновационное направлению работы с нашими стратегическими партнерами - Роскосмосом и Росгидрометом", - сказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

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