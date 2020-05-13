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Интерфакс-АВН

Учения по ПВО провёл в Средиземном море ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России

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МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево"
МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Орехово-Зуево", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), сообщил во вторник штаб Черноморского флота (ЧФ).

"По легенде учений, расчёты ПВО корабля обнаружили группу самолётов условного противника с курсом, ведущим на "Орехово-Зуево". Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля отработали алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ходе тренировки "расчёт корабельного боевого информационного поста обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили", информирует штаб флота.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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