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Военно-промышленный курьер

Российские БТР оденут в новую броню

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Северсталь» объявила о разработке инновационных броневых марок стали, которые будут использоваться в российской оборонной промышленности.

Заявлено, что броневая сталь марки 500 класса имеет четвёртый класс бронезащиты, под определённым углом обстрела обеспечивает защиту и по пятому классу, тогда как у стали марки 550 класса есть способность выдерживать прямое попадание пули из снайперской винтовки Драгунова и обеспечивать пятый класс защиты.

«Разработка 500 класса уверенно выдержала пулевые испытания и для применения в оборонном комплексе страны проходит постановку на учёт Министерства обороны РФ. Новые броневые марки 500-го, а в последствии и 550-го классов смогут заменить применяемые сейчас марки в новом поколении колёсной техники, которая идёт на замену БТР и других типов лёгкой техники», - пояснили ПМ в «Северстали».

Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах. О сроках появления в войсках техники, созданной с использованием новых сортов стали, не сообщается.

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Россия
Продукция
СВД
Компании
Минoбороны РФ
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