Войти
Военно-промышленный курьер

Главные испытания прошли в Сирии

521
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Разработка «Ночного суперохотника» вышла на финишную прямую. До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания.

Машине предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения: от пушечных систем и ракет до авиабомб. Это последняя фаза перед окончанием опытно-конструкторских работ и постановкой новой техники на вооружение. 

Контракт на закупку крупной партии модернизированных машин был подписан ещё до официального завершения всех этих этапов. По мнению экспертов, это нормальная практика при создании современных летательных аппаратов, чтобы они не устарели к моменту поступления в части.

Тестирование ударного вертолета Ми-28-НМ и его вооружения в рамках государственных совместных испытаний планируется завершить до конца 2020 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Согласно дополнительному соглашению к договору об обеспечении испытаний тестирование на полигоне специального назначения займёт 110 летных дней. 

В его ходе будут опробованы различные авиационные средства поражения модернизированной боевой машины. При этом, согласно документу, общая стоимость программы всех этапов испытаний, начавшихся в 2018 году, составит около 450 млн рублей.

Итогом может стать решение об окончательном принятии вертолета на вооружение, о его доработке или отправке на повторные тестирования после устранения недостатков. Возможен также компромисс, когда указывают недоработки, но машину принимают в производство и на вооружение, а исправления вносят уже по ходу процесса, добавили источники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
24.09.2018
Разрушители бункеров: ВКС получили новые боеприпасы
20.06.2017
Новые крылья. Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет
10.08.2016
По опыту операции в Сирии российским вертолетам поменяют лопасти
11.03.2013
Первым делом Су-34
18.05.2012
Сегмент военной вертолетной техники является самым динамично развивающимся среди всех категорий обычных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны