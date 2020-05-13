Главные испытания прошли в Сирии

Разработка «Ночного суперохотника» вышла на финишную прямую. До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания.

Машине предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения: от пушечных систем и ракет до авиабомб. Это последняя фаза перед окончанием опытно-конструкторских работ и постановкой новой техники на вооружение.

Контракт на закупку крупной партии модернизированных машин был подписан ещё до официального завершения всех этих этапов. По мнению экспертов, это нормальная практика при создании современных летательных аппаратов, чтобы они не устарели к моменту поступления в части.

Тестирование ударного вертолета Ми-28-НМ и его вооружения в рамках государственных совместных испытаний планируется завершить до конца 2020 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Согласно дополнительному соглашению к договору об обеспечении испытаний тестирование на полигоне специального назначения займёт 110 летных дней.

В его ходе будут опробованы различные авиационные средства поражения модернизированной боевой машины. При этом, согласно документу, общая стоимость программы всех этапов испытаний, начавшихся в 2018 году, составит около 450 млн рублей.

Итогом может стать решение об окончательном принятии вертолета на вооружение, о его доработке или отправке на повторные тестирования после устранения недостатков. Возможен также компромисс, когда указывают недоработки, но машину принимают в производство и на вооружение, а исправления вносят уже по ходу процесса, добавили источники.