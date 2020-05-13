В Японию доставлены первые конвертопланы MV-22B "Оспри"

ЦАМТО, 12 мая. На авиабазу КМП США "Ивакуни" в префектуре Ямагути на острове Хонсю доставлены первые 2 из 17 заказанных Силами самообороны Японии конвертоплана MV-22B "Оспри".

Как сообщило командование КМП США, платформы с серийными номерами "91701" и "91705" были доставлены на территорию Японии грузовым судном 8 мая 2020 года и являются первыми из пяти MV-22B "Оспри" Блок.C, заказанных в середине 2015 года.

Как сообщил представитель Сухопутных сил самообороны Японии, оба конвертоплана "Оспри" будут перебазированы на авиабазу в Кисарадзу (префектура Тиба) в конце июня или позднее. Пока не ясно, когда будут поставлены оставшиеся три MV-22B (по первому контракту от 2015 года). По крайней мере, два из них (с.н. "91702" и "91703") с мая 2019 года использовались для обучения пилотов на авиабазе "Нью Ривер" в Джексонвилле (шт. Северная Каролина).

Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы V-22. Аппараты поступят на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии. Несколько единиц, предположительно, будут размещены на борту новых 19500-тонных эсминцев-вертолетоносцев класса "Изумо".

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США одобрил продажу Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 конвертопланов MV-22B "Оспри" Блок.C, а также сопутствующего оборудования и услуг 5 мая 2015 года. Полная стоимость продажи может составить 3 млрд. долл.

Поставка конвертопланов MV-22B "Оспри" расширит возможности Сил самообороны Японии по проведению десантных операций, поддержке гуманитарных миссий и операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, обеспечению национальной обороны и региональной безопасности, а также повысит уровень взаимодействия с ВС США.

Командование авиационных систем ВМС США заключило с консорциумом Bell-Boeing первый контракт на поставку 5 конвертопланов MV-22B "Оспри" версии Блок.C для Сил самообороны Японии 14 июля 2015 года. Стоимость продажи составила 332,47 млн. долл. Впоследствии был подписан еще ряд контрактов: в июле 2016 года Токио заказал четыре MV-22B, а в течение следующих двух лет еще восемь (по четыре за год).

Токио планирует разместить MV-22B на базе в Кисарадзу в течение пяти лет, после чего они будут перемещены на авиабазу в префектуре Сага на острове Кюсю. Эти машины будут использоваться, в первую очередь, для обеспечения защиты удаленных островных территорий. Поставляемые Японии MV-22B Блок.C аналогичны конвертопланам MV-22, состоящим на вооружении Корпуса морской пехоты США.