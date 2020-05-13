Из МиГ-29 сделают бизнес-джет

Прототип-демонстратор сверхзвукового делового самолета нового поколения будет создан на базе российского фронтового истребителя МиГ-29, сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

- Экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель - проверить в летном эксперименте правильность выбора критических параметров: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопел и т.д. По нашим расчетам и при должном финансировании такой демонстратор появится к 2023 году., - рассказал Сыпало в интервью РИА Новости.

МиГ-29 - сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. В базовом варианте самолет одноместный, масса полезной нагрузки 2180 килограммов. Максимальная скорость 2450 км/ч, дальность полета с подвесными баками 2100 километров.

Антон Валагин