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Российская газета

Из МиГ-29 сделают бизнес-джет

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Источник изображения: rg.ru

Прототип-демонстратор сверхзвукового делового самолета нового поколения будет создан на базе российского фронтового истребителя МиГ-29, сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

- Экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель - проверить в летном эксперименте правильность выбора критических параметров: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопел и т.д. По нашим расчетам и при должном финансировании такой демонстратор появится к 2023 году., - рассказал Сыпало в интервью РИА Новости.

МиГ-29 - сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. В базовом варианте самолет одноместный, масса полезной нагрузки 2180 килограммов. Максимальная скорость 2450 км/ч, дальность полета с подвесными баками 2100 километров.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
ЦАГИ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
13.05.2020 13:46
Уж если и делать прототип сверхзвукового бизнес-джета,то токмо на базе Су-57 или Ту-22М3.
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