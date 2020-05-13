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Российская газета

Ту-22М3М оснастят супероружием

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Источник изображения: Егор Алеев/ТАСС

Российский дальний бомбардировщик успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой авиационной ракеты комплекса "Кинжал". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", - говорится в сообщении. Таким образом, универсальный гиперзвуковой "Кинжал", способный разгоняться до десяти махов и неуязвимый для любых существующих средств ПВО, предназначается уже как минимум трем воздушным носителям.

Высотные перехватчики МиГ-31К несут боевое дежурство с уникальным ракетным комплексом с 2018 года. Именно в таком оснащении четыре самолета впервые пролетели над Красной площадью на недавнем авиапараде в честь Дня Победы. Кроме того, гиперзвуковую ракету сейчас приспосабливают для истребителя пятого поколения Су-57 - она будет размещаться внутри его фюзеляжа. Так, вероятно, "Кинжал" дойдет и других современных боевых авиакомплексов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев рассказал корреспонденту "РГ", что боевая эффективность модернизированного Ту-22М3М увеличится в том числе за счет применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" и новых противокорабельных ракет. Планируется, что модернизированный дальний бомбардировщик и его новую боевую оснастку примут на вооружение одновременно. Судя по всему, ждать этого осталось недолго.

Гиперзвуковой "Кинжал" способен разгоняться до 10 "Махов" и неуязвим для любой ПВО

Комплекс "Кинжал" с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более двух тысяч километров без захода в зону ПВО противника. А высокоскоростной самолет-носитель позволяет за считанные минуты доставить ракету в район сброса. Маршевый двигатель ракеты за считанные секунды разгоняет постоянно маневрирующий боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке полета всепогодной головки самонаведения гарантирует точность и избирательность поражения целей в как в светлое, так и темное время суток.

А вот что известно о новом носителе "Кинжала". Улучшенные и экономичные двигатели позволяют Ту-22М3М набирать скорость, превышающую базовые 2 тысяч километров в час. Радиус его действия, по некоторым данным, увеличился с нынешних шести до восьми тысяч километров. Это без дозаправки топливом в воздухе. Установка такой системы, как утверждают эксперты, по дальности полета ставит модернизированный бомбардировщик в один ряд со стратегическими ракетоносцами Ту160 и Ту95МС.

Известно также, что из примерно сотни стоящих на вооружении бомбардировщиков в ближайшие годы планируют модернизировать три десятка самолетов. На них, в частности, установят современное цифровое радионавигационное оборудование, новую систему связи и информационно-управляющий комплекс. Ту-22М3М также получит новое оружие, в том числе гиперзвуковой "Кинжал".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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