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ЦАМТО

В воздушном параде в Москве впервые приняли участие четыре истребителя 5 поколения Су-57

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 12 мая. В воздушном параде в Москве 9 мая, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые приняли участие четыре истребителя 5 поколения Су-57.

В воздушном параде в Москве и других городах страны приняли участие самолеты фронтовой, стратегической и транспортной авиации произведенные предприятиями ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех).

"Мы работаем, чтобы обеспечить безопасность страны, создавая самые мощные и лучшие в мире авиационные комплексы, – сказал генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь. – Участие наших самолетов в Параде Победы на Красной площади и пролетах авиации в других городах страны – особая честь и гордость. На Параде были представлены наши лучшие машины, завоевавшие славу России в небе".

Су-57 – многофункциональный малозаметный авиационный комплекс предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Сочетание сверхманевренности с возможностью сверхзвукового крейсерского полета, наиболее современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 высочайший уровень боевой эффективности и превосходство над противником.

В Параде 9 мая над Красной площадью впервые за пять лет участвовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В интересах ВКС России совместно с Концерном "Вега" ведутся работы по модернизации ранее построенных самолетов А-50 в вариант А-50У с более совершенным оборудованием. В течение нескольких лет было модернизировано шесть таких авиационных комплексов. Этот самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных, морских и наземных целей.

Авиационный строй продолжили самолеты стратегической и дальней авиации Ту-95МС "Медведь", Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-22М3, предназначенные для выполнения боевых задач на самых дальних рубежах нашей страны. В воздухе была продемонстрирована имитация дозаправки Ту-160 с помощью "воздушного танкера" Ил-78. В настоящее время идут работы по строительству глубокомодернизированных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, создается модернизированная версия полностью отечественного топливозаправщика Ил-78М-90А и разворачивается серийное производство модернизированных самолетов Ил-76МД-90А с улучшенными характеристиками и более мощным двигателем, способных перевозить до 60 тонн грузов.

В воздушном строю над Красной площадью прошли самолеты, представляющие боевую мощь современной фронтовой авиации – многоцелевые истребители МиГ-29, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31К, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ, истребители поколения 4++ Су-35С.

Традиционным украшением парада стал пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на Су-30СМ и МиГ-29. Военные летчики продемонстрировали свое мастерство на истребителях Су-30СМ, Су-34 и Су-35С выстроившись в боевой порядок "Тактическое крыло".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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