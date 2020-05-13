Модернизированный самолет А-50У принял участие в Параде Победы

ЦАМТО, 12 мая. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, модернизированный Концерном "Вега" холдинга Росэлектроника и ТАНТК им. Г.М.Бериева принял участие в воздушном параде в Москве, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

С 2011 года Концерн "Вега" и ТАНТК передали ВКС России шесть А-50У, седьмую машину планируется поставить в войска в 2021 году.

А-50У модернизирован в ходе реализации программы обновления парка самолетов ДРЛОиУ. От предшественника (А-50) его отличает возможность сопровождения большего количества целей. В ходе модернизации выросла дальность обнаружения различных типов летательных аппаратов и увеличилось количество одновременно наводимых ударных самолетов. Разработанный Концерном "Вега" радотехнический комплекс существенно облегчен за счет перехода на новую элементную базу. Улучшились и условия работы членов экипажа самолета.

"Участие А-50У в нынешних торжественных мероприятиях, безусловно, честь для нас и высокая оценка работы по повышению характеристик самолета. Модернизация строевых А-50 продолжается, и в следующем году мы планируем передать ВКС России седьмой самолет. Кроме того, продолжаются испытания более совершенного комплекса ДРЛО – А-100, который в будущем должен стать основным "летающим штабом ВКС России", – заявил генеральный директор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".