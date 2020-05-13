США создают курдское вооружённое формирование в Сирии численностью в 10 тысяч человек

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США начинают формирование и подготовку новых вооруженных отрядов в Западном Курдистане (Рожава). Ими будет руководить называющий себя главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум Абди.

Об этом говорится в опубликованном отчёте министерства обороны США.

Согласно документу, в сформированном вооруженном формировании на севере Сирии будут служить 10 тысяч новых бойцов. После прохождения военной подготовки их включат в состав SDF. НА подготовку и вооружение новобранцев Пентагон выделяет 200 миллионов долларов.

Создаваемое Соединенными Штатами в Сирийском Курдистане вооруженное формирование будет состоять из пяти подразделений, в каждом из которых будут служить 1120 бойцов. Помимо этого, планируется сформировать специальный отряд по борьбе с терроризмом, куда войдут 600 человек. Где будут задействованы остальные новобранцы, не сообщается.

В отчете говорится также, что приостановка сотрудничества Минобороны США с Сирийскими демократическими силами была вызвана выводом американских военных с территории Сирийской Арабской Республики. Теперь, в связи с активизацией действий Соединенных Штатов против «Исламского государства» (запрещено в РФ), взаимодействие Пентагона и SDF возобновляется.