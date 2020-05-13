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В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Определен облик двигателя сверхзвукового гражданского самолета (СГС). Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало рассказал РИА Новости о разработанной схеме двигателя для лайнера.

«На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения», — сообщил Сыпало. На фото, предоставленном пресс-службой ЦАГИ агентству, видно схематичное изображение двигателя самолета.

По его словам, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. «Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС», — пояснил он.

Также специалист добавил, что к критическим параметрам относятся технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.

В апреле Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции СГС почти за 718 миллионов рублей.

В августе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в конце 2020 года состоится выкатка и испытания первого построенного с нуля в России бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
13.05.2020 14:05
Ну и где это фото со схемой двигателя? Не мудроствуйте лукаво, возмите за основу "изд.30" и работайте  над ним.
-1
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№2
13.05.2020 14:54
Кирилл Сыпало: в создании сверхзвукового лайнера мы можем быть лидерами
0
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№3
13.05.2020 15:00
Цитата, chainik сообщ. №1
Ну и где это фото со схемой двигателя?
в оригинальной статье
0
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№4
13.05.2020 15:09
Ну теперь дело за малым - создать двигатель!
0
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