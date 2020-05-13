Войти
Военное обозрение

В Китае назвали число ядерных боеголовок для «подавления стратегических амбиций США»

508
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь на своей страничке в Weibo сделал заметку, которую активно обсуждают в Китае. В заметке указано на то, что Китаю требуется более 1 тысячи ядерных боеголовок (включая 100 Dongfeng 41), чтобы «подавить стратегические амбиции США».

При этом сам Китай в режиме открытого доступа официально не публикует данных о количестве у него ядерных боеголовок. Если же верить данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), то КНР в 2019 году обладала 290 ядерными боеголовками, что ставило её на 4-е место в мире после США, Российской Федерации и Франции. В том же отчёте SIPRI было обозначено, что наибольшим числом полностью боеготовых ядерных боеголовок обладают США – 1750. Ещё 4435 находятся в «режиме хранения и ожидания боевого развёртывания».

В крупном китайском издании Sina отмечается, что данным SIPRI не всегда можно доверять. В частности, отмечено, что на сегодняшний день Китай не в состоянии проверить точное число ядерных боеголовок, наличествующих у США. При этом тот же информационный ресурс пишет, что и в Китае число ядерных боеголовок может быть не 290, а как минимум вдвое больше.

Из материала:

Китай всегда заявлял, что ядерное оружие для государства – это фактор сдерживания угроз, исходящих извне. Страна обладает, в отличие от США, исключительно стратегическим ядерным оружием. Тактические ядерные боеголовки Китай не производит.

Возвращаясь к словам Ху Сицзиня из «Глобал Таймс», отмечается, что для «подавления стратегических амбиций США» важно не только количество ядерных боеголовок, но и логистика, с ними связанная. Речь идёт о том, где целесообразнее их размещать, на какие объекты нацеливать. Отмечено, что важно учитывать и эффективность применения ядерных бомб и ракет с точки зрения коэффициента проникновения через систему ПРО. Приводятся расчёты по количеству вероятных жертв при атаке американских городов.

В китайском СМИ пишут о том, что такие данные и сами расчёты выглядят «антигуманно», но при этом добавляется, что «США себе позволяют то же самое».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Компании
СИПРИ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.11.2019
НАТО считает своими основными противниками Россию и Китай
21.07.2017
Что происходит, когда устаревают ядерные бомбы? (Die Welt, Германия)
21.09.2016
Великий китайский арсенал
04.06.2013
Китай увеличил свой ядерный потенциал
28.05.2012
Многостороннее ядерное разоружение
02.11.2011
Кто хитрее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны