В Китае назвали число ядерных боеголовок для «подавления стратегических амбиций США»

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Главный редактор издания Global Times Ху Сицзинь на своей страничке в Weibo сделал заметку, которую активно обсуждают в Китае. В заметке указано на то, что Китаю требуется более 1 тысячи ядерных боеголовок (включая 100 Dongfeng 41), чтобы «подавить стратегические амбиции США».

При этом сам Китай в режиме открытого доступа официально не публикует данных о количестве у него ядерных боеголовок. Если же верить данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), то КНР в 2019 году обладала 290 ядерными боеголовками, что ставило её на 4-е место в мире после США, Российской Федерации и Франции. В том же отчёте SIPRI было обозначено, что наибольшим числом полностью боеготовых ядерных боеголовок обладают США – 1750. Ещё 4435 находятся в «режиме хранения и ожидания боевого развёртывания».

В крупном китайском издании Sina отмечается, что данным SIPRI не всегда можно доверять. В частности, отмечено, что на сегодняшний день Китай не в состоянии проверить точное число ядерных боеголовок, наличествующих у США. При этом тот же информационный ресурс пишет, что и в Китае число ядерных боеголовок может быть не 290, а как минимум вдвое больше.

Из материала:

Китай всегда заявлял, что ядерное оружие для государства – это фактор сдерживания угроз, исходящих извне. Страна обладает, в отличие от США, исключительно стратегическим ядерным оружием. Тактические ядерные боеголовки Китай не производит.

Возвращаясь к словам Ху Сицзиня из «Глобал Таймс», отмечается, что для «подавления стратегических амбиций США» важно не только количество ядерных боеголовок, но и логистика, с ними связанная. Речь идёт о том, где целесообразнее их размещать, на какие объекты нацеливать. Отмечено, что важно учитывать и эффективность применения ядерных бомб и ракет с точки зрения коэффициента проникновения через систему ПРО. Приводятся расчёты по количеству вероятных жертв при атаке американских городов.

В китайском СМИ пишут о том, что такие данные и сами расчёты выглядят «антигуманно», но при этом добавляется, что «США себе позволяют то же самое».