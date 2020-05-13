Войти
ТАСС

Призывные комиссии военкоматов начинают работу с 12 мая

372
0
0
Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.
Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.
Источник изображения: Марина Молдавская / ТАСС

Призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Работа призывных комиссий началась во вторник в военных комиссариатах субъектов РФ. В соответствии с указом президента РФ, призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, сообщили в Минобороны.

"Работа призывных комиссий военных комиссариатов начинается сегодня, 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в ходе нынешней призывной кампании особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья граждан.

"С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации поставлены бесконтактные термометры, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств, - отметили в пресс-службе. - Призывники на пути следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции".

Военные комиссариаты и сборные пункты субъектов РФ на период проведения мероприятий призыва граждан на военную службу обеспечены необходимым медицинским имуществом в полном объеме и готовы к началу работы призывных комиссий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
Похожие новости
30.04.2020
Шойгу поручил сформировать из курсантов ВМА имени Кирова спецбригады, чтобы они были готовы подключиться к борьбе с COVID-19 по всей стране
16.08.2019
Россия получает данные мониторинга космической радиации со спутников США
26.09.2016
С небес на море
09.11.2015
Три ударных года Сергея Шойгу
11.07.2014
"Радиоэлектронные технологии" заменят украинские детали на российские до конца года
07.04.2009
Минпромторг поддержал создание ассоциации предприятий опк-производителей медицинской техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 15:12
  • 1
Новый российский пистолет "Удав" признали изобретением
  • 13.05 15:09
  • 4
В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета
  • 13.05 14:59
  • 51
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 13.05 14:24
  • 5
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 13.05 14:19
  • 1
Применение RBS-15: Швеция провела ракетные учения по отражению атаки с Балтийского моря
  • 13.05 13:55
  • 12
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 13.05 13:53
  • 1
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
  • 13.05 13:46
  • 1
Из МиГ-29 сделают бизнес-джет
  • 13.05 13:39
  • 482
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.05 10:16
  • 2
Польша и Литва отреагировали на планы по физическому пуску в июле Белорусской АЭС
  • 13.05 09:34
  • 4
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
  • 13.05 08:48
  • 16
На подходе С-500
  • 13.05 07:55
  • 7
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 13.05 05:35
  • 123
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 13.05 05:33
  • 3
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны