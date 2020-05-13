Призывные комиссии военкоматов начинают работу с 12 мая

Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.

Призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Работа призывных комиссий началась во вторник в военных комиссариатах субъектов РФ. В соответствии с указом президента РФ, призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек, сообщили в Минобороны.

"Работа призывных комиссий военных комиссариатов начинается сегодня, 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в ходе нынешней призывной кампании особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья граждан.

"С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации поставлены бесконтактные термометры, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств, - отметили в пресс-службе. - Призывники на пути следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции".

Военные комиссариаты и сборные пункты субъектов РФ на период проведения мероприятий призыва граждан на военную службу обеспечены необходимым медицинским имуществом в полном объеме и готовы к началу работы призывных комиссий.