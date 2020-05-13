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Военное обозрение

В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера

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Источник изображения: topwar.ru

Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало сообщил представителями СМИ о том, что завершено формирование облика силовой установки для перспективного сверхзвукового самолёта. Определён и набор основных параметров и характеристик двигателя для будущего средства авиации.

Напомним, что несколько лет назад о необходимости разработок в области сверхзвуковой пассажирской авиации заявил президент Владимир Путин. По его словам, такие самолёты в России будут актуальны в связи с масштабами нашей страны.

Самолёт может быть создан на базе военной концепции Ту-160.

РИА Новости приводит заявление гендиректора ЦАГИ:

Важным требованием для такого самолёта является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полёта.

По его словам, выбор типа и характеристик авиадвигателя, обеспечение работы на критических точках траектории без потерь тяги оказывают важнейшее влияние не только на топливно-экономические, но и на экологические составляющие.

В частности, определены параметры пониженной шумности, включая снижение шума так называемой выхлопной струи. Это особенно актуально для сверхзвуковых самолётов.

Конкретных параметров и характеристик двигателя пока не названо.

Завершение работ по созданию концепции пассажирского сверхзвукового авиалайнера намечено на 2021 год. Общие расходы на этот этап работ определены на уровне более 700 млн рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
ЦАГИ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
13.05.2020 13:53
К такой заумной статейке по двигателю и фото в самый раз!
+2
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