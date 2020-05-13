Минобороны завершит строительство восьми медцентров до конца недели

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны завершат до конца текущей недели строительство восьми многофункциональных медицинских центров. Об этом 12 мая рассказали в военном ведомстве.

Новые корпуса сдадут в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине (Ленинградской области), Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Всего перед Минобороны была поставлена задача возвести 16 медцентров в 15 регионах. Данные восемь больниц станут уже второй очередью.

«На объектах достигнута высокая строительная готовность, завершаются внешние и внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории военных госпиталей, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве указали, что медцентры получат всё необходимое оборудование, среди которого томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Для укомплектования всех 16 медцентров будет поставлено около 500 тыс. предметов медицинского назначения.

Строительство каждого ведется в круглосуточном режиме, но по индивидуальному графику.

Благодаря организованной Минобороны логистической схеме поставка материалов осуществляется бесперебойно.

«Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», — добавили в ведомстве.

30 апреля сообщалось, что специалисты Министерства обороны сдали в эксплуатацию сразу шесть инфекционных многофункциональных центров в нескольких регионах страны.