Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group. Об этом говорится в заявлении, поданном группой в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Через свою дочернюю компанию Vieco 10 Limited бизнесмен планирует продать до 25 млн ценных бумаг из 22% пакета акций Virgin Galactic, предлагающей услуги в сфере космического туризма. Данное решение принято им для спасения авиакомпании Virgin Atlantic и других активов в сфере туризма и отдыха, которые пострадали от пандемии.

Как ранее сообщал «Интерфакс», Брэнсон заявлял, что готов заложить принадлежащий ему остров для получения кредита на финансовую помощь для авиакомпании Virgin Australia из-за кризиса и убытков на фоне эпидемии коронавируса.

Многие компании, входящие в Virgin Group, потерпели существенные убытки из-за пандемии. В апреле авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление. В то же время британская авиакомпания Virgin Atlantic объявила о сокращении трети своих сотрудников.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.