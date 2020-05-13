Сезон «охотника»: Ми-28НМ готовят к серийному производству

Разработка «Ночного суперохотника» вышла на финишную прямую. До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания. Машине предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения: от пушечных систем и ракет до авиабомб. Это последняя фаза перед окончанием опытно-конструкторских работ и постановкой новой техники на вооружение. Контракт на закупку крупной партии модернизированных машин был подписан ещё до официального завершения всех этих этапов. По мнению экспертов, это нормальная практика при создании современных летательных аппаратов, чтобы они не устарели к моменту поступления в части.

Разработка «Ночного суперохотника» вышла на финишную прямую. До конца года российский ударный вертолёт Ми-28НМ пройдет государственные испытания. Машине предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения: от пушечных систем и ракет до авиабомб. Это последняя фаза перед окончанием опытно-конструкторских работ и постановкой новой техники на вооружение. Контракт на закупку крупной партии модернизированных машин был подписан ещё до официального завершения всех этих этапов. По мнению экспертов, это нормальная практика при создании современных летательных аппаратов, чтобы они не устарели к моменту поступления в части.

На подлете к финишу

Тестирование ударного вертолета Ми-28-НМ и его вооружения в рамках государственных совместных испытаний планируется завершить до конца 2020 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Согласно дополнительному соглашению к договору об обеспечении испытаний (имеется в распоряжении «Известий») тестирование на полигоне специального назначения займёт 110 летных дней. В его ходе будут опробованы различные авиационные средства поражения модернизированной боевой машины. При этом, согласно документу, общая стоимость программы всех этапов испытаний, начавшихся в 2018 году, составит около 450 млн рублей.

Итогом может стать решение об окончательном принятии вертолета на вооружение, о его доработке или отправке на повторные тестирования после устранения недостатков. Возможен также компромисс, когда указывают недоработки, но машину принимают в производство и на вооружение, а исправления вносят уже по ходу процесса, добавили источники.

Контракт на поставку для ВКС 96 Ми-28НМ был подписан на форуме «Армия-2019». Договор заключили ещё до полного завершения опытно-конструкторских работ и государственных испытаний.

Согласно Положению о создании авиационной техники военного назначения, новые летательные аппараты сначала проходят заводские, а затем государственные испытания. В процессе госиспытаний на определённом этапе принимают решение о начале производства. Это возможно только тогда, когда тестовые полёты показали, что решены все вопросы безопасности и исключены технические риски, пояснил «Известиям» заслуженный лётчик-испытатель, Герой России полковник Игорь Маликов. Считается, что если в дальнейшем какие-то недостатки и выявятся, их можно будет без проблем устранить.

— После этого может быть дана команда на заводы приступить к выпуску продукции, — отметил эксперт. — А испытания еще будут идти и идти. Потому что если ждать их завершения, и только потом начать выпуск техники, то к моменту ее поступления в части она может уже морально устареть.

Как ранее сообщали «Известия», в текущем году должна быть произведена первая партия из шести образцов вертолётов Ми-28НМ нового производства. Эти машины поступят в 344-й Центр боевой подготовки и переучивания лётного состава. В последующем будет закупаться по 12–16 единиц в год.

Оружие для «суперохотника»

Вертолёт оснастят сразу несколькими новыми типами ракет. В прошлом году сообщалось, что «суперохотник» получит на вооружение «Гермес-А», известную также как «изделие 305». Дальность стрельбы таких боеприпасов позволит Ми-28НМ атаковать цели на расстоянии в 15-20 км. Станет возможным также использование дальнобойных ПТРК «Хризантема-ВМ».

Как ранее писали «Известия», идут работы также по установке на машину современных авиационных ракет «воздух-воздух» Р-74М с инфракрасной головкой наведения. Они значительно превосходят по эффективности обычные переносные зенитные ракетные комплексы, которые сейчас подвешивают на технику армейской авиации для самообороны. Такое вооружение даст возможность бороться не только с вертолетами и беспилотниками противника, но и с боевой авиацией.

Кроме нового вооружения «суперохотник» получил множество других конструктивных изменений. Самым заметным из них стала надвтулочная радиолокационная станция Н025. Она позволяет вертолёту обнаруживать цели вне пределов визуальной видимости.

Другим важным нововведением военные называют двойное управление. Вертолётом можно будет рулить с любого из двух кресел. Это позволит использовать обычные машины для обучения и тренировки пилотов. Базовый Ми-28Н не имел такой возможности, что заставило разработать для него отдельную учебно-тренировочную версию Ми-28УБ.

На Ми-28НМ станут устанавливать двигатели ВК-2500П, которые полностью производятся в России по программе импортозамещения. Вместе с усовершенствованными цельнокомпозитными лопастями несущего винта это увеличит крейсерскую скорость вертолета на 10–13%.

Имеющиеся сейчас в войсках строевые Ми-28Н будут постепенно модернизированы, чтобы приблизиться по боевым возможностям и перечню вооружений к уровню Ми-28НМ. Планируется, что первый прототип такого доработанного вертолета поднимется в воздух в нынешнем году.

О том, что опытный образец Ми-28НМ уже прошел испытания в Сирии, рассказал в декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, вертолет был задействован там в реальных боевых действиях. Вместе с ним были протестированы и другие новейшие образцы вооружений: истребитель пятого поколения Су-57 и средний ударный беспилотник «Орион».

В марте прошлого года в СМИ попала видеозапись, сделанная сирийскими боевиками на севере провинции Хама. В районе города Аль-Латамина был замечен новый вертолёт, идентифицированный как Ми-28НМ, в сопровождении одного Ми-35М.

При модернизации был учтен боевой опыт базовой версии Ми-28Н. Вертолеты этой модели активно применяли в Сирии в боях против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). Минбороны демонстрировало видеокадры, как вертолет поражал танки и других цели боевиков с расстояния до 5,5 км. В экспортной модификации его активно задействовали ВВС Ирака в войне против террористов в 2014–2017 годах.