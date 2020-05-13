В США рассказали об «избитых» МиГ-29 в Сирии

Почти десятилетие военных действий и международных санкций привели истребители четвертого поколения МиГ-29 и другие самолеты Сирийских арабских военно-воздушных сил (САВВС) в плачевное состояние, пишет The Drive.

Американское издание обратило внимание на видеоматериалы, опубликованные 5-6 мая Минобороны Сирии. «Кадры с необычно высоким разрешением дают возможность взглянуть на то, как поживают эти самолеты после многих лет конфликтов и санкций, и, можно с уверенностью сказать, что они выглядят довольно избитыми», — пишет издание.

The Drive также отмечает, что представленный в видео сирийский МиГ-29 выглядит довольно плохо для того, чтобы считаться проявлением национальной гордости. «У самолета, который является основным объектом внимания во всех трех видео, есть четкие царапины на носу и огромная царапина на левой стороне фюзеляжа под кабиной», — говорится в публикации.

Издание, рассказывая о состоянии МиГ-29, сомневается в способности САВВС проводить надлежащее обслуживание и эксплуатирование данных истребителей и других самолетов.

В феврале в The National Interest написали, что, хотя МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».