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Убивают больше, чем обменивают

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе 16-дневной военной операции в юго-восточной афганской провинции Газни было убито более 100 боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Об этом говорится в заявлении 203-го корпуса «Гром» Сил безопасности Афганистана, передает Khama Press.

Более 30 боевиков были ранены. Совместная операция Thunder3 была проведена на окраине города Газни и района Андар, сказано в пресс-релизе. Также проведена операция по расчистке шоссе №2, талибов заставили уйти из деревень Новабад, Арзу Хорд, Арзу Калан, Шализ и Кала Гхач на окраинах города Газни, а также деревни Алам-Кала, Шах-Хук, Назар-Хан и лагерь Сани в районе Андар.

203-й корпус также заявил, что вдоль шоссе было создано пять баз, чтобы обеспечить безопасность маршрута, связывающего Газни с провинциями Пактия и Пактика. Обнаружено и обезврежено 85 мин.

В то же время талибы сообщают об освобождении властями Кабула еще 53 афганских пленных.

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Страны
Афганистан
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