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ТАСС

Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела

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Long March 5
Пуск первой китайской тяжелой ракеты Long March 5.
Источник изображения: Reuters

Ранее Китай осуществил успешный запуск испытательной версии космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B с космодрома Вэньчан

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Как отмечается в сообщении, "вход в атмосферу над Атлантическим океаном ступени ракеты-носителя, использованной для вывода на орбиту китайского корабля, произошел в 08:33 по времени Тихоокеанского побережья США" (18:33 мск).

Китай в минувший вторник осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В", "Чанчжэн-5-Би") с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай), сообщило управление Программы космических пилотируемых полетов КНР.

Ракета-носительLong March-5B является усовершенствованной версией Long March-5 - первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность - 25 т). Long March-5B имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. Она работает на нетоксичном топливе, в основе которого жидкий водород, керосин и жидкий кислород. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту - 22 тонны.

Дислоцированная на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства осуществляет круглосуточный контроль за околоземным пространством и составляет каталог объектов на его орбитах.

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