NOMARS: без моряков, но с ракетами

Пандемия COVID-19 ускорила работу американского флота над беспилотными кораблями. Вчера, 10 мая, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВМС США совместно c Агентством перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США ведут работу над проектом NOMARS (судном, не требующим моряков).

В DARPA указывают, что в случае успеха программа NOMARS станет огромным скачком по сравнению с текущими усилиями по разработке беспилотного надводного судна. Результатом новой программы может стать военный корабль, способный выполнять «утомительную, опасную и грязную работу сам по себе, предохраняя корабли с экипажем от опасности и скуки».

Рендер беспилотного судна программы NOMARS Источник изображения: popularmechanics.com

NOMARS разрабатывается параллельно с программами ВМС США: MUSV (Medium Unmanned Surface Vehicles), LUSV (Large Unmanned Surface Vehicles) и XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles). Если текущие программы подразумевают наличие небольшого количества людей на условно беспилотных кораблях, то NOMARS должны будут действовать полностью автономно.

Благодаря отсутствию помещений, требуемых для человеческой жизнедеятельности, полностью автономные корабли смогут быть существенно меньше, чем классические, при сопоставимом количестве вооружений. В ВМС США предполагают, что уже через 30 лет перспективная разработка станет обыденностью для американского флота.