Госпитали на стройках: Путин отдал поручение правительству и МЧС

Путин поручил развернуть полевой госпиталь на стройке под Мурманском

Российскому правительству поручено до 20 мая представить предложения по возведению мобильных госпиталей и лабораторий в районах строек и в отдаленной местности. Соответствующее поручение отдал президент страны Владимир Путин. Это произошло на фоне ситуации в Мурманской области, где на стройке в селе Белокаменка выявили более 2 тыс. зараженных коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию мобильных госпиталей и лабораторий на территориях, где проводятся масштабные стройки, и в отдаленной местности. Таким образом планируется предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах РФ для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и возникновения (распространения) очагов такой инфекции, в том числе на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях", - указано в тексте документа.

Дедлайном исполнения этого поручения установлено 20 мая.

Путин также отдал отдельное поручение правительству и МЧС обеспечить развертывание быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством коек для больных коронавирусом в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Финансировать работу будут из федерального бюджета. Доклад об исполнении этого поручения президент ожидает также до 20 мая.

В Мурманской области выявили 2,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 291 пациент выздоровел, пять человек умерли. По информации мурманского оперативного штаба, Белокаменка - главный очаг заражения в области. Общее число заболевших в селе составило более 2 тыс. человек (84,6%).

В этом селе подрядчик НОВАТЭКа, компания «Велесстрой», строил верфь для крупнотоннажных морских сооружений. 22 апреля работы были приостановлены из-за того, что рабочие заразились коронавирусом.

На строительной площадке занято около 11 тыс. работников из 20 подрядных организаций,

сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК в НОВАТЭКе.

Компания провела выборочное тестирование на COVID-19 персонала всех организаций, которые были заняты в строительстве. Положительные тесты на вирус выявили у сотрудников компании «Велесстрой».

«Работники «Велесстроя» не пересекаются с работниками других подрядных организаций», - уточнили в НОВАТЭКе. В компании отметили, что вахтовый городок подрядчика расположен в значительном удалении от мест работы и проживания сотрудников других подрядных организаций.

«Данная мера не повлияет на строительство объекта и реализацию проекта «Арктик СПГ 2». Все работы на площадке ведутся в соответствии с планом», - сообщили в НОВАТЭКе.

В середине апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что МЧС разворачивает в районе Белокаменки мобильный госпиталь. К тому моменту в населенном пункте было выявлено больше половины из 128 подтвержденных в регионе случаев коронавирусной инфекции.

«С учетом большого количества людей на стройке, концентрации их в одном месте по моей просьбе федеральный центр откликнулся, и МЧС разворачивает мобильный госпиталь недалеко от этого объекта на соответствующей площадке», - отметил Чибис.

Он обратил внимание, что все необходимые объекты уже возводятся. В госпитале, по его словам, есть десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Незадолго до этого в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что привело к распространению коронавируса, сообщало Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как утверждали следователи, житель Апатитов вернулся из туристической поездки на Кубу. Он почувствовал недомогание, но звонить на горячую линию не стал. Кроме того, он не соблюдал режим самоизоляции и не обращался за медицинской помощью.

«Когда самочувствие стало ухудшаться, он попал в больницу, где было проведено медобследование и взяты анализы, тесты выявили и подтвердили наличие у него коронавируса», - рассказали в оперштабе.

COVID-19 подтвердили и у нескольких человек из его круга контактов. Полиция провела проверку, по итогам которой было принято решение возбудить уголовное дело.

Лидия Мисник