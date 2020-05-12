Китайский эксперт: Истребитель J-31 по одному из параметров вплотную приблизился к F-35

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В китайских средствах массовой информации решили сравнить истребители 5-го поколения китайского производства. Это боевые самолёты J-20 и J-31. Причём J-20 уже стоят на вооружении ВВС НОАК, а вот с постановкой на вооружение J-31 пока проблемы. Нужно напомнить, что J-31 в Китае в первую очередь позиционируется как будущий самолёт палубной авиации.

Китайский эксперт Ху Микай заявляет о том, что уже сейчас можно назвать аспект, в котором J-31 превосходят истребители J-20. Этот аспект – использование титанового сплава.

Ху Микай:

И хотя J-31 пока официально не вошёл в эксплуатацию, он является очень продвинутым истребителем. В настоящее время доля титанового сплава FC-31 (другое название J-31) достигла 25%. Это выше, чем у J-20. Американские F-35 использует 27% титана, в то время как на F-22 доля достигает составляет 41%! Титановый сплав является и легким, и жаростойким. Его использование позволяет блокам самолёта выдерживать существенные нагрузки при полёте на высокой скорости в течение длительного времени.

Заявлено, что J-31 по одному из параметров (а это именно процент использования титанового сплава) "вплотную приблизился к F-35".

Автор отмечает, что по запасам титана Китай занимает одно из ведущих мест в мире. В публикации упомянутого автора, оценка такова – 28,9% мировых запасов титана сосредоточено на территории КНР.

Автор пишет о том, что в скором времени J-31 может перейти к испытанию вооружений.

Из заявления:

ВМС Китая очень хотят приобрести стелс-истребитель пятого поколения. Он является потенциально основой для наших будущих авианосцев.

Напомним, что J-31 собираются размещать на китайских авианосцах Type003 и последующих - с плоской палубой (без трамплина).