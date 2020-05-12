Армия США продолжает готовиться к войне с Россией и Беларусью

Недавно на военных онлайн-форумах появилось спутниковое фото, на котором видны танки T-72 различных модификаций, размещенные на одном из крупнейших в мире испытательных полигонов американской армии в Юме, штат Аризона.

Танки T-72 различных модификаций, размещенные на одном из крупнейших в мире испытательных полигонов американской армии в Юме, штат Аризона. Источник: pbs.twimg.com

На снимке видно, что в одном ряду с T-72 находится и танк T-80UD/T-84, который был продан Америке украинской стороной в 2004 году. Всего в интересах армии США закуплены четыре таких боевых машины.

К слову, Т-72 различных модификаций находятся на вооружении многих стран, в том числе и Беларуси. Так, на вооружении белорусской армии находятся около 500 танков Т-72 различных модификаций. Постепенно осуществляется модернизация имеющейся техники до уровня Т-72Б3М, которая существенно превосходит исходную машину и отвечает всем требованиям современного боя.

О том, что американцы испытывают на полигонах военную технику производства СССР сообщалось и ранее, однако тогда речь шла об образцах 1970-80 годов, современных образцов ВВСТ не было.

Имеющиеся в распоряжении американских военных модификаций всех современных танков, которые находятся на вооруженнии подразделений ВС РФ и РБ, свидетельствует лишь о том, что Пентагон по-прежнему рассматривает Минск и Москву в качестве вероятного противника. Это подтверждают и многочисленые видеоролики, в которых демонстрируется мощь американского оружия, где «странным» образом уничтожается техника советского/российского производства, а также планы учений, где по Беларуси наносится ядерный удар.

Недавно управление армии США по работе с подрядными организациями опубликовало заявку на покупку боеприпасов и различных систем вооружений у стран бывшего Советского Союза.

В документе говорится, что вооружение требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам. При этом причиной покупки называются «учения, испытания и боевое применение». Это еще один факт того, что в качестве основных противников рассмаривается Россия и ее союзники. И именно поэтому на учениях американские военнослужащие и их союзниками отрабатываются действия против техники российского производства.

Американские политики и военачальники, не скрывая, говорят, что в случае войны с Россией полученный опыт станет для США преимуществом.

Все труднее вериться в искренность слов натовских соседей и партнеров из Вашингтона, что скопление сил и средств Альянса у наших границ не является угрозой суверенитета Беларуси и России.

Уже сейчас Североатлантический блок во главе с США создал мощную группировку, развитую сеть складской логистики с запасами МТО и ГСМ. Более того, создается и модернизируется сеть транспортной логистики, пункты управления и связи. Для этих целей в текущем году Пентагон намерен выделить почти 50 млн. долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Литве и Латвии.

Эта программа предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием.

По планам американского инженерного корпуса, проектные работы будут осуществляться для дальнейшего строительства, ремонта, изменения или восстановления таких объектов, как «аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады ГСМ, склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы, жилищные блоки для одной или многих семей, инженерно-технические сооружения, медицинские блоки, административные здания, мастерские технического обслуживания и ремонта передвижных средств, объекты эксплуатации и учебные комплексы, оперативные/разведывательные центры, военные полигоны и другие объекты.

И тот факт, что количество личного состава войск США и их союзников не критично – не снижает риски. Пентагон уже несколько лет отрабатывает переброску крупных соединений. Если бы не помешала эпидемия коронавируса, то в Европе сейчас проходили бы крупнейшие с окончания холодной войны военные учения «Defender Europe – 2020», в ходе которых американская армия планировала перебросить через Атлантический океан около 20 тыс. солдат.

Благодаря запросам немецких депутатов «Левой партии» в правительство ФРГ, стало известно, что учения основывались бы на так называемом сценарии «Occasus».

Основные черты данного плана: некий альянс сил вокруг вымышленного государства «Муринус» хочет ослабить НАТО и для этого наращивает свое военное присутствие. Затем он напрямую нападает на одну из стран-участниц Североатлантического блока и использует для этого средства ведения гибридной войны, то есть, скрывая собственную роль в конфликте, отправляя на боевые действия солдат в униформе без знаков отличия. Посредством пропагандистской кампании также распространяется утверждение о том, что страна НАТО, подвергшаяся нападению, подавляет этническое меньшинство в стране.

Ничего не напоминает? Не похоже, что сценарий учений вымышленный.

В отличие от числа задействованных солдат неизвестно, сколько военной техники использовалось бы на учениях при нормальных обстоятельствах. Но из ответов министерства обороны ФРГ как минимум ясно, сколько машин участвовало бы в учениях на территории Германии: это среди прочего – 114 боевых танков и 181 бронетранспортер. Для сравнения: в последние годы в распоряжении бундесвера находится лишь немногим более 100 боеготовых танков.

Очевидно, что военно-политическое руководство России и Беларуси согласовали действия в случае возможной агрессии и предприняли необходимые меры для защиты. Можно предположить, что, кроме принятия на вооружение новых образцов техники, это могло бы быть размещение ограниченных российских контингентов на белорусской территории или льготные поставки вооружения для нужд ВС РБ.

«Сорванные» учения продемонстрировали Пентагону совершенные ошибки и недостатки, которые будут учтены уже в следующем году в ходе проведения аналогичных маневров «Defender Europe – 2021».

В Римской Империи было правило – если есть угроза войны, то Сенат голосовал за начало войны немедленно. В этом большой смысл – если дело идет к войне, то ее немедленное начало лишает противника фактора внезапности. В противном случае война всеравно начнется, но в удобное для врага время…

Владимир Вуячич