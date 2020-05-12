В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в "сдерживании" России и Китая, считает аналитик Матеуш Пиотровский. Об этом он написал в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

По мнению эксперта, в настоящий момент последствия эпидемии для американской армии не очень весомы. Однако он считает существенной отмену ряда учений.

"В ходе них предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО", — уточнил автор обзора.

Пиотровский обращает внимание на более чем трехкратное сокращение контингента, участвующего в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, речь идет о Saber Strike, на которых отрабатывается "способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии".

Кроме того, по его мнению, отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать "потенциал сдерживания в отношении Китая".

Аналитик подчеркнул, что на этом негативное влияние эпидемии коронавируса на американскую армию не заканчивается. Так, США намерены потратить около 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг.

"Это, скорее всего, приведет к снижению оборонного бюджета", — пояснил Пиотровский.

Он предполагает, что США могут пересмотреть программы модернизации армии, развития Военно-космических сил, а также присутствие воинского контингента за рубежом.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом и жертв COVID-19. В стране насчитывается около 1,25 миллиона случаев инфицирования, из которых более 75 тысяч закончились смертью пациента.