Войти
РИА Новости

В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России

325
0
0
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE)
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine.
Источник изображения: ВМС США

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в "сдерживании" России и Китая, считает аналитик Матеуш Пиотровский. Об этом он написал в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

По мнению эксперта, в настоящий момент последствия эпидемии для американской армии не очень весомы. Однако он считает существенной отмену ряда учений.

"В ходе них предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО", — уточнил автор обзора.

Пиотровский обращает внимание на более чем трехкратное сокращение контингента, участвующего в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, речь идет о Saber Strike, на которых отрабатывается "способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии".

Кроме того, по его мнению, отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать "потенциал сдерживания в отношении Китая".

Аналитик подчеркнул, что на этом негативное влияние эпидемии коронавируса на американскую армию не заканчивается. Так, США намерены потратить около 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг.

"Это, скорее всего, приведет к снижению оборонного бюджета", — пояснил Пиотровский.

Он предполагает, что США могут пересмотреть программы модернизации армии, развития Военно-космических сил, а также присутствие воинского контингента за рубежом.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом и жертв COVID-19. В стране насчитывается около 1,25 миллиона случаев инфицирования, из которых более 75 тысяч закончились смертью пациента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Филиппины
Южная Корея
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
12.05.2020
Польский эксперт оценил готовность США "сдерживать" Россию и Китай
19.06.2015
Как сдержать Китай ("Foreign Affairs", США)
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
28.10.2010
«Тридцать шесть стратагем» Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне