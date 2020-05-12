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РИА Новости

Польский эксперт оценил готовность США "сдерживать" Россию и Китай

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Российский большой десантный корабль проекта 775 "Азов"
Российский большой десантный корабль проекта 775 "Азов" в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Аналитик Матеуш Пиотровский полагает, что пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в ее способности сдержать Россию и Китай.

Мнение эксперта изложено в бюллетене Польского института международных отношений (PISM).

Пиотровский считает, что пандемия оказала воздействие на намерения США провести учения.

"В ходе них предполагалось послать России сигнал о готовности и способности США в случае кризиса перебросить значительные войска в Европу, на восточный фланг НАТО", – отметил он.

В качестве аргумента он приводит тот факт, что США более чем втрое сократили контингент, участвующий в маневрах Defender Europe 2020. Это, в свою очередь, стало причиной отмены еще четырех сопутствующих учений. В частности, Saber Strike, где Соединенные Штаты планировали отработать "способность США и союзных сил защитить Польшу и страны Балтии".

Пиотровский обратил внимание на то, что отмена совместных с Филиппинами и Южной Кореей учений не позволяет США полностью показать "потенциал сдерживания" в отношении Китая.

Еще одним фактором воздействия пандемии на армию, по словам эксперта, является то, что США намерены потратить около 2,2 триллиона долларов на поддержку экономики, что значительно увеличит госдолг. Его снижение приведет к расходам оборонного бюджета, добавил эксперт.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия обратилась к европейским странам по поводу учений Defender.

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Страны
Китай
Польша
Россия
США
Филиппины
Южная Корея
Проекты
2020-й год
Военные учения
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