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РИА Новости

В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов

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Коллиматорный прицел для пулеметов
Коллиматорный прицел для пулеметов.
Источник изображения: © Фото : Ростех

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Разработку прицела ведет дочернее предприятие "Росэлектроники" - ЦНИИ "Циклон".

"Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь - пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметра, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах. Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1 тысячи метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела - точность стрельбы увеличивается в несколько раз", - сказал представитель "Росэлектроники", которого цитирует пресс-служба Ростеха.

Прицел позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания – с борта вертолета, катера или бронетехники. Прибор имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы. Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку, которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра. Большое выходное окно прицела обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему прицел удобен для использования в движении и стрельбы по перемещающимся мишеням. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 метров.

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Страны
Россия
Продукция
Корд
Компании
Росэлектроника
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