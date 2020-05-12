Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана

Вспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране.

ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видео, на котором заметны последствия попадания ракеты по судну Военно-морских сил Ирана.

На кадрах запечатлен пострадавший корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым. При этом, по данным иранских СМИ, судно в итоге не затонуло и при помощи буксира было пришвартовано у побережья.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw - خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

Инцидент с судном поддержки и обеспечения "Конарак" произошел 10 мая, во время учений в районе порта Джаск в Оманском заливе. Погибли 19 человек, еще 15 пострадали. Как сообщали СМИ, в корабль могла попасть ракета, выпущенная иранскими же военными, из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.

Однако какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: в иранских ВМС это по-прежнему называют инцидентом, не приводя подробностей.