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РИА Новости

Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана

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Вспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-м
Вспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране.
Источник изображения: © AP Photo / Iranian Army

ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видео, на котором заметны последствия попадания ракеты по судну Военно-морских сил Ирана.

На кадрах запечатлен пострадавший корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым. При этом, по данным иранских СМИ, судно в итоге не затонуло и при помощи буксира было пришвартовано у побережья.


Инцидент с судном поддержки и обеспечения "Конарак" произошел 10 мая, во время учений в районе порта Джаск в Оманском заливе. Погибли 19 человек, еще 15 пострадали. Как сообщали СМИ, в корабль могла попасть ракета, выпущенная иранскими же военными, из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.

Однако какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: в иранских ВМС это по-прежнему называют инцидентом, не приводя подробностей.

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Оман
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