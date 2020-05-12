Войти
Деловая газета "Взгляд"

Россия озвучила свои предложения США по СНВ-3

321
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия предлагает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, за этот срок можно будет выработать новый механизм, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями", – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в Москве не видят готовности Вашингтона "позитивно откликнуться на призыв" о продлении СНВ-3 без предварительных условий.

При этом контакты двух стран по этой теме "не прерываются", подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе Рябков заявил, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством России не изъявили желания продлить ДСНВ.

Позже в США заявили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
18.02.2020
Сенатор Бондарев: смысла в выходе из Договора по открытому небу нет, все видно из космоса
11.02.2020
Лавров: у США нет доказательств нарушения Россией ДРСМД
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
22.03.2019
Прощай разоружение: развал ДРСМД грозит хаосом в ракетной сфере
25.02.2019
"Троянский конь": США придумывают, как воевать с Россией
21.06.2012
Россия упростит продажу оружия союзникам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне