Россия озвучила свои предложения США по СНВ-3

Россия предлагает США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, за этот срок можно будет выработать новый механизм, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями", – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в Москве не видят готовности Вашингтона "позитивно откликнуться на призыв" о продлении СНВ-3 без предварительных условий.

При этом контакты двух стран по этой теме "не прерываются", подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе Рябков заявил, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством России не изъявили желания продлить ДСНВ.

Позже в США заявили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.

Сергей Гурьянов