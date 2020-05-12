Погибли на учениях: в Иране рассказали о пострадавшем корабле

Не менее 19 человек погибли во время военных учений в Иране

19 иранских военнослужащих погибли в результате обстрела вспомогательного судна ВМС Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, сообщили в пресс-службе ВМС Ирана. При этом там не прокомментировали сообщения СМИ о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны другого иранского корабля.

Во время учений в Оманском заливе иранский эсминец по ошибке обстрелял другой военный корабль, в результате чего погибли 19 человек, заявили в пресс-службе Военно-морских сил армии Ирана. В ведомстве уточнили, что еще 15 членов экипажа пострадали, их состояние удовлетворительное.

Инцидент произошел с вспомогательным судном Konarak во время военно-морских учений в районе портов Джаск и Чабахар.

Подтверждения или опровержения информации о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет.

Военные называют случившееся «инцидентом» и не приводят подробности.

Как сообщили в агентстве FARS, на данный момент изучаются обстоятельства произошедшего, проводится техническая экспертиза. Пострадавшее судно отбуксировали в порт. На борту Konarak находятся пушки калибра 20 мм и четыре ракетные пусковые установки.

О том, что иранский эсминец по ошибке обстрелял военный корабль Ирана, ранее сообщило агентство AAA в Twitter. Там утверждалось, что в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек.

В свою очередь журналист Тагвей Бабак сообщил, что в результате случившегося пострадавший корабль затонул, а на его борту было 30 человек. По предварительной информации, причиной инцидента стало несоблюдение дистанции от условной цели, по которой корабли вели огонь.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил слова соболезнования в связи с инцидентом на учениях ВМС. "В связи с этим горьким событием я выражаю соболезнования главнокомандующему вооруженных сил, семьям погибших, народу Ирана, а также братьям и сестрам, [служащим] в нашей армии", - приводит его слова пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

В середине прошлого месяца командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Иран будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу безопасности Исламской республики.

«Мы отдали распоряжение нашим Военно-морским силам», - подчеркнул Салами. Если какое-либо американское военное судно или подразделение будет представлять угрозу безопасности Ирана, то оно подвергнется атаке, предупредил он.

Таким образом военный ответил на то, что президент США Дональд Трамп приказал кораблям американских ВМС уничтожать иранские суда в случае конфликта.

«Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», - написал глава государства в своем Twitter.

По информации агентства Reuters, за неделю до этого 11 судов иранского КСИР приблизились на опасное расстояние к кораблям Соединенных Штатов в Персидском заливе.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как 3 января американская сторона нанесла два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с инициативой ограничить полномочия Трампа в Иране.

Ее поддержали сенат и палата представителей конгресса Соединенных Штатов. Кроме того, сенат поддержал резолюцию о выводе с Ближнего Востоке войск, которые вовлечены в военные действия против Ирана. За такую инициативу проголосовал 51 сенатор, еще 44 выступили против.

Резолюцию об ограничении полномочий американского президента в Иране направили самому Трампу. Но в итоге он наложил на нее вето, сообщало Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Трамп назвал эту резолюцию оскорбительной. По его мнению, этот документ основывается на «неверном понимании фактов и закона». К тому же американский президент настаивал, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была «полностью разрешена (американским) законом».

«Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!» - подчеркнул Трамп.

Лидия Мисник