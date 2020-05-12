Пусковой стол под "Ангару" на космодроме Восточном начнут монтировать 1 сентября

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Работы по монтажу пускового стола под ракету-носитель "Ангара" начнутся на космодроме Восточном 1 сентября. Об этом говорится в видеосюжете Роскосмоса, размещенном на странице госкорпорации в Twitter.
"1 сентября 2020 года начало работ по монтажу пускового стола", - говорится в ролике.
#Восточный — главная космическая гавань России
К настоящему времени уже полностью функционирует стартовый комплекс для ракет «Союз-2», а в 2019 году началось строительство второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей #Ангара. Первый пуск — в 2023 году! pic.twitter.com/oySoDYOWAV
- РОСКОСМОС (@roscosmos) May 11, 2020