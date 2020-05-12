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ТАСС

Пусковой стол под "Ангару" на космодроме Восточном начнут монтировать 1 сентября

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Работы по монтажу пускового стола под ракету-носитель "Ангара" начнутся на космодроме Восточном 1 сентября. Об этом говорится в видеосюжете Роскосмоса, размещенном на странице госкорпорации в Twitter.

"1 сентября 2020 года начало работ по монтажу пускового стола", - говорится в ролике.


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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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