Пусковой стол под "Ангару" на космодроме Восточном начнут монтировать 1 сентября

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Работы по монтажу пускового стола под ракету-носитель "Ангара" начнутся на космодроме Восточном 1 сентября. Об этом говорится в видеосюжете Роскосмоса, размещенном на странице госкорпорации в Twitter.

"1 сентября 2020 года начало работ по монтажу пускового стола", - говорится в ролике.