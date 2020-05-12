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Интерфакс-АВН

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B выполнил полет у западных рубежей России

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Дальний бомбардировщик B-1B
Дальний бомбардировщик B-1B.
Источник изображения: Фото: commons.wikipedia.org

Лондон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в понедельник совершил полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, бомбардировщик с позывным BONE21 после трансатлантического перелета с континентальной части США первоначально совершил пролет над территорией Польши вблизи Калининградской области. Затем он направился в Литву и далее в Латвию и Эстонию, граничащую с Ленинградской областью.

Бомбардировщик совершал беспосадочный полет с несколькими дозаправками в воздухе американскими самолетами-заправщиками.

Факт полета американского бомбардировщика над Польшей официально подтвердил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Польские истребители F-16 и MIG-29 вновь сопровождают американский бомбардировщик B-1B, - сообщил он. - Это доказывает, что США серьезно относятся к своим обязательствам по поддержке союзников в случае чрезвычайной ситуации. Польская армия выполняет свои задачи, несмотря на коронавирус".

По имеющимся данным, бомбардировщик, в частности, пролетел над Варшавой.

Как сообщалось, 6 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lance также выполнила полет вблизи западных границ России.

По данным Пентагона, два бомбардировщика после трансатлантического перелета провели учебное бомбометание на полигоне Тапа в Эстонии. Полигон расположен примерно в 100 км от границ Ленинградской области.

Бомбардировщики с позывными BONE11 и BONE12, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, совершили 24-часовой беспосадочные полет. Их миссию обеспечивали несколько американских самолетов-заправщиков.

Над Европой маршрут полета проходил над Данией, Литвой, Латвией и Эстонией. По сообщению ВВС США, в районе полигона Тапа целеуказание обеспечивали эстонские авиационные наводчики.

"Учения с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру (военных действий - ИФ) способствует повышению стойкости и функциональной совместимости. Стратегические бомбардировщики способствуют стабильности на европейском театре, посылая ясный сигнал о возможностях сдерживания любому потенциальному противнику", - говорилось тогда в сообщении ВВС США.

При этом указывалось, что такие полеты демонстрируют поддержку США союзникам в странах Балтии в целях обеспечения региональной безопасности.

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Продукция
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