США продадут ОАЭ тысячи подержанных бронемашин

Американцы снабжают Ближний Восток бронированными военными внедорожниками. Вчера, 10 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов на закупку машин класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).

ОАЭ могут купить до 4569 единиц машин класса MRAP из «излишков» американской армии. Стоимость сделки оценивается в $556 млн и включает в себя ряд сопутствующих затрат.

Бронированная машина MaxxPro Источник изображения: defensenews.com

Среди закупаемых машин указаны модели MaxxPro Long Wheel Base (LWB), MaxxPro Recovery Vehicle (MRV), MaxxPro LWB, MaxxPro Dash, MaxxPro Bases Capsule, MaxxPro MEAP Capsules, MaxxPro Plus, Caiman, Caiman Base, Caiman Plus и Caiman Capsule.