Подбитый своим фрегатом корабль ВМС Ирана показали на видео

Катер ВМС Ирана, подбитый ракетой со своего фрегата. Видео: IranNews pic.twitter.com/estRAAQ1pH — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 11, 2020

Опубликовано видео катера ВМС Ирана Konarak после попадания в него ракеты с иранского же фрегата Jamaran. У пострадавшего корабля снесена надстройка, на борту начался пожар. Инцидент произошел на учениях в Оманском заливе, погибли 19 моряков, еще 15 пострадали.

- Из 15 раненых три человека выписаны после оказания им необходимой помощи. Остальные госпитализированы в различные отделения, их состояние на данный момент удовлетворительное, - рассказал телекомпании IRIB ректор медицинского университета Мохаммад Мехран Амини.

По предварительным данным , во время маневров фрегат выпустил противокорабельную ракету. Та должна была поразить морскую мишень, однако в поле зрения головки самонаведения боеприпаса оказалась более крупная цель, катер Konarak, обеспечивавший на учениях мишенную обстановку. Из-за несогласованности действий военных ракета была выпущена раньше, чем катер успел покинуть опасную зону.

Получивший сильные повреждения Konarak отбуксирован к берегу.

Фрегат Jamaran (бортовой номер 76) - головной корабль серии фрегатов иранской постройки Moudge, модернизированная копия фрегатов типа Alvand, в 70-е годы построенных для исламской республики в Великобритании. Корабль вооружен противокорабельными ракетами Noor - иранской копией китайской ПКР С-802. Ракета имеет радиолокационную головку самонаведения.

Konarak был построен в Нидерландах как вспомогательное судно для доставки людей и грузов на нефтедобывающие платформы и введен в строй в 1988 году. Через 30 лет 47-метровый кораблик переоборудовали в большой ракетный катер с четырьмя ПКР Noor.

Иранский фрегат Jamaran (слева) и катер Konarak. Фото: ВМС Ирана и IRIBNEWS. pic.twitter.com/rBKDD3cTsI — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 11, 2020

Антон Валагин