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Учения ВМС Ирана закончились трагедией

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщило агентство IRNA.

Отмечается, что авария произошла во время учений в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак». На место происшествия отправились спасатели.

Напомним, ранее агентство AAA сообщило, что 40 иранских моряков стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате которых был потоплен иранский же корабль в Оманском заливе.

Иранский эсминец случайно атаковал другой военный корабль Исламской Республики во время военно-морских учений в районе Персидского залива. 

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Страны
Иран
Оман
Проекты
Военные учения
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