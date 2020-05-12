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Военное обозрение

Турция отказывается от американских ПЗРК Stinger в пользу своих PorSav

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая армия отказывается от переносных зенитных комплексов американского производства. Речь идёт о модификациях FIM-92 Stinger. Эти ПЗРК в Турции выпускаются по американской лицензии на заводе компании Roketsan.

Теперь «Стингеры» в войсках будут поэтапно заменяться переносными зенитными ракетными комплексами турецкой разработки. Это системы PorSav (Portatif Savunma), серийное производство которых начато в Турции.

PorSav – ПЗРК, который создавался в кооперации упомянутой Roketsan и компании Aselsan. Переносной зенитный ракетный комплекс позиционируется производителем в качестве комплекса малой высоты. Ракета способна поражать цели на высоте до 4 км. При этом дальность составляет не более 6 км. В PorSav, как заявлено, учтены технологии, используемые в Stinger и HİSAR.

Головка самонаведения нового турецкого ПЗРК - Imager Infrared (IIR) вместо IR Seeker Head. Как утверждается, ракеты с такой ГСН «очень сложно обмануть традиционными контрмерами авиации». Отмечено, что против них становятся практически бесполезными ложные мишени в виде тепловых ловушек.

Производитель считает, что такие ПЗРК повысят эффективность армейской ПВО. В частности, ими планируется вооружать и военно-морские силы Турции.

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Страны
США
Турция
Продукция
Stinger
Компании
Aselsan
Roketsan
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