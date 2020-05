В NI проанализировали «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»

Источник изображения: https://de.wikipedia.org

В разгар Второй мировой войны в Германии решили воплотить в жизнь концепцию летающего крыла на реактивной тяге. Этот проект получил название «истребителя Гитлера» и был задуман задолго до того, как стелс-технологии были освоены мировой авиацией.

Одной из главных проблем, с которыми столкнулась немецкая авиация уже в начале Второй мировой войны, стала отдаленность районов, которые надо было подвергать бомбардировкам, от основных военно-воздушных баз Третьего рейха. Ведь бомбить предстояло не только прифронтовые города противника, но и, скажем, промышленные центры Советского Союза или города Великобритании. Эта проблема и заставила немецкое командование и авиаконструкторов задумываться о максимизации скорости и дальности полета у истребителей люфтваффе. Конечно, думали и о повышении скрытности, но все же первые две характеристики были в то время определяющими.

Разработки так называемого истребителя-Гитлера решили проанализировать в журнале The National Interest.

«Летающее крыло» братьев Хортен

Братья Вальтер и Реймар Хортены начали свои изыскания в сфере авиастроения еще до того, как в 1936 году поступили на военную службу в люфтваффе. Еще в 1931 году они сконструировали первый планер Но-I, попытавшись воплотить в нем свой взгляд на идеальную форму самолета – концепцию летающего крыла. Что интересно, если Вальтер Хортен был профессиональным летчиком, то его брат Реймар формального авиационного образования не имел, но был талантливым дизайнером и конструктором самолетов.

В 1943 году Герман Геринг, руководивший всей авиацией Третьего рейха, озвучил задачу 3Х1000: Германия должна обзавестись самолетом, способным летать на скорости 1000 км/час, перевозить 1000 килограммов бомб и иметь запас топлива, достаточный для полета на расстояние 1000 километров и обратно. Только такой самолет, как считал Геринг, сможет поразить любые цели на Британских островах, успев выполнить поставленные задачи до того, как британская авиация сможет поднять в воздух истребители для его перехвата.

Однако реализация плана рейхсмаршала требовала производства новых турбореактивных двигателей, но топливо в них сгорало очень быстро, делая невозможным налет на более отдаленные цели. Тогда братья Хортен предложили свою концепцию «летающего крыла» - самолета без хвоста, требующего меньшей мощности двигателя и потребляющего меньше топлива.

Кстати, как пишет автор в NI, конструкция «летающего крыла» не была абсолютным новшеством: ее применяли и прежде в планерах и самолетах. В США, к примеру, компания Northrop представила во время Второй мировой войны свой проект высокоэффективного бомбардировщика с летающим крылом, но в серийное производство он так и не поступил. Но вот реализация концепции летающего крыла на реактивной тяге была инновацией немецких конструкторов.

От проекта к опытному образцу

Рассмотрев проект братьев Хортен, командование люфтваффе в августе 1943 года дало добро на продолжение исследований в данном направлении. После этого братья построили планер Но-IX-V1 без двигателя с длинными крыльями из фанеры. Весной 1944 года были проведены его успешные испытания. Геринг, умом которого завладела идея воплотить в жизнь проекты братьев Хортен, оказывал проекту всестороннюю поддержку.

Вскоре началась работа над вторым самолетом, причем из-за промедлений с созданием турбореактивных двигателей ВМW-003 на нем было решено установить Jumo-004. В начале лета 1944 г. Рейхсминистерство авиации подписало контракт на изготовление 7 опытных и 20 предсерийных самолетов данной конструкции.

2 февраля 1945 года был проведен первый испытательный полет нового самолета. Машина показала неплохие результаты и даже победила в тренировочном воздушном бою реактивный истребитель Me 262, оснащенный теми же двигателями Jumo 004. Герман Геринг одобрил производство 40 самолетов с летающим крылом, которые получили обозначение Ho 229 или Go 229. 12 марта 1945 года в Рейхсминистерстве авиации состоялось специальное совещание. Геринг включил Go 229 в срочную программу, но завершить работы над самолетом и запустить его в серийное производство так и не удалось.

14 апреля 1945 года части 8-го корпуса 3-й армии США ворвались в город Фридрихроде в Тюрингии, где находился завод, на котором должно было быть налажено производство новых самолетов. Американские военные обнаружили лишь части опытных самолетов. Единственный наиболее полный образец опытного самолета был переправлен в США. Сегодня он находится в Центре Удвар-Хейзи Музея авиации и космонавтики США в Шантильи, штат Вирджиния.

Немецкому самолету, который мог стать грозным оружием Третьего рейха в борьбе против СССР, США и Великобритании, так и не довелось поступить в серийное производство. Впрочем, по мнению экспертов, к запуску в производство он и так не был готов: конструкторы не успели завершить процесс его разработки. К весне 1945 года люфтваффе располагало лишь «сырым» проектом, нуждавшимся в дальнейшей доработке.