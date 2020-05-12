Конвертопланы: Япония первая после США

Отныне в мире две страны, на вооружении которых состоят конвертопланы. Вчера, 10 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что Сухопутные силы самообороны Японии получили первые V-22 Osprey.

В Японию были доставлены первые два конвертоплана V-22B Block C. Эта модель является экспортной версией конвертоплана MV-22, состоящего на вооружении Корпуса морской пехоты США. Данная версия летательного аппарата вмещает до 32 пассажиров, а также трёх членов экипажа.

Конвертопланы V-22 Osprey вооружённых сил Японии

В общей сложности японская армия заказала 21 конвертоплан. Изначально Минобороны Японии планировало приобрести 17 единиц, но позже увеличило запрос. В мае 2015 года Конгресс США одобрил продажу на сумму порядка $3 млрд, а в прошлом году был подписан ещё один контракт на сумму более чем $500 млн. В стоимость сделки включены конвертопланы модификации V-22B Block C, приборы ночного видения для экипажей, радиолокационное оборудование и лётные тренажеры. При этом известно, что пока оплачены только первые пять единиц.

Японские войска уже знакомы с американскими конвертопланами, поскольку воинские подразделения США и Японии уже неоднократно проводили совместные учения, в том числе с отработкой посадки конвертопланов на японские корабли. Силы самообороны Японии планируют использовать конвертопланы на новых вертолётоносцах, а также разместить V-22B Osprey на военном аэродроме в префектуре Сага на острове Кюсю (эти машины будут предназначаться прежде всего для обеспечения защиты удалённых островных территорий).

-22 Osprey — американский конвертоплан, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта (в частности, возможности вертикального взлёта и посадки, а также высокой скорости полёта). Аппарат был разработан компанией Bell Helicopter в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году. На сегодняшний день его десантная модификация MV-22A является одним из самых востребованных летательных аппаратов Корпуса морской пехоты и используется для переброски десанта и перевозки грузов.