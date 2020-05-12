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«Маршал Геловани» прошел тропой Маклая

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гидрографическое судно (ГИС) Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершило выполнение океанографических работ в районе островов Папуа-Новая Гвинея в юго-западной части Тихого океана.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Приморского региона.

«В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты судна «Маршал Геловани» в районе островов Папуа-Новая Гвинея завершили выполнение комплексных океанографических работ, в том числе произвели 1170 линейных километров подробной съёмки рельефа морского дна, выполнили 2 гидрологические станции и попутные метеорологические наблюдения», - указали в военном ведомстве.

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