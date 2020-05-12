Сверхзвуковой бомбардировщик опробовал гиперзвуковую ракету

В России проведены испытания гиперзвуковой авиационной ракеты с борта модернизированного дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, испытания прошли недавно.

«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», - приводит слова источника ТАСС.

По его данным, запущенная ракета не относится к линейке крылатых ракет Х-32. Это «совершенно другое», отметил источник.

Бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, ранее отмечал, что модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М сможет нести кроме крылатых ракет Х-32 также гиперзвуковые ракеты.