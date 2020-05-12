Войти
Российская газета

Для ракетоносца Ту-22М3М испытали новую гиперзвуковую ракету

293
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российский самолет дальней авиации Ту-22М3 провел успешные испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Характеристики и название оружия не разглашаются.

Как сообщает ТАСС, новая гиперзвуковая ракета создается для вооружения модернизированного самолета Ту-22М3М. Причем испытываемое оружие не относится к линейке ракет Х-32, так как оно "совершенно другое".

Сообщается также, что работа над новым гиперзвуковым изделием началась несколько лет назад и испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над ракетоносцем Ту-22М3М. Отметим, что Минобороны РФ воздерживается от официальных комментариев.

Ранее сообщалось модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту22М3М летает быстрее и дальше своего предшественника. Улучшенные и более экономичные двигатели позволяют самолету набирать скорость, превышающую базовые две тысячи километров в час, а радиус действия, увеличился с шести до восьми тысяч километров.

На усовершенствованный бомбардировщик установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22, которая позволит применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота.

Кроме того, в несколько раз увеличится боевая эффективность Ту22М3М за счет применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" и новых высокоточных противокорабельных ракет.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
ГЛОНАСС
Похожие новости
12.08.2019
Российские летчики впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" на Армейских международных играх
26.04.2019
Как быстро российские ракеты долетят до США
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.07.2018
Асимметричный калибр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне