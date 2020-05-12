Для ракетоносца Ту-22М3М испытали новую гиперзвуковую ракету

Российский самолет дальней авиации Ту-22М3 провел успешные испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Характеристики и название оружия не разглашаются.

Как сообщает ТАСС, новая гиперзвуковая ракета создается для вооружения модернизированного самолета Ту-22М3М. Причем испытываемое оружие не относится к линейке ракет Х-32, так как оно "совершенно другое".

Сообщается также, что работа над новым гиперзвуковым изделием началась несколько лет назад и испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над ракетоносцем Ту-22М3М. Отметим, что Минобороны РФ воздерживается от официальных комментариев.

Ранее сообщалось модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту22М3М летает быстрее и дальше своего предшественника. Улучшенные и более экономичные двигатели позволяют самолету набирать скорость, превышающую базовые две тысячи километров в час, а радиус действия, увеличился с шести до восьми тысяч километров.

На усовершенствованный бомбардировщик установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22, которая позволит применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Улучшатся эргономические показатели кабины пилота.

Кроме того, в несколько раз увеличится боевая эффективность Ту22М3М за счет применения гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" и новых высокоточных противокорабельных ракет.

Николай Грищенко