Войти
Известия.ru

Военные строители возводят стены современного медцентра в Воронеже

391
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские военные строители начали возводить стены многопрофильного медицинского центра в Воронеже, сообщили в Минобороны России.


К настоящему времени смонтировано более 300 т металлоконструкций и свыше 3 тыс. кв. м сэндвич-панелей.

Ранее была завершена заливка фундамента, для которого использовалось свыше 2,5 тыс. кубометров бетонной смеси.

Медицинский центр в Воронеже будет способен вместить 200 пациентов и предназначен для оказания медицинской помощи населению.

К 30 апреля специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть инфекционных многофункциональных центров в нескольких регионах страны. Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцово и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
25.03.2020
После Сирии: Шойгу сдал тест на коронавирус
29.03.2018
Шойгу: вооруженные силы РФ усовершенствовали индивидуальную работу с военными
30.01.2017
Замминистра обороны РФ: многопрофильная клиника ВМА станет локомотивом военной медицины
25.12.2014
Минобороны РФ отмечает активизацию военных связей и ВТС с КНР
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.05 07:55
  • 4
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 12.05 07:33
  • 35
СНВ похоже все
  • 12.05 07:26
  • 9
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 12.05 05:37
  • 9
Минобороны заключило контракты на поставку комплексов ПВО "Тор-М2", "Тор-М2ДТ", "Бук-МЗ" и С-300В4
  • 12.05 05:27
  • 694
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 12.05 05:24
  • 45
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 12.05 02:15
  • 1
В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы
  • 12.05 00:39
  • 6
На подходе С-500
  • 12.05 00:01
  • 2
Госиспытания истребителей Су-57 вступили в завершающую фазу - вице-премьер Борисов
  • 11.05 21:34
  • 7
Есть ли ключик от «Панциря» у Израиля
  • 11.05 21:24
  • 39
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 11.05 19:55
  • 9
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 11.05 19:52
  • 3
Юрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытания
  • 11.05 19:39
  • 122
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 11.05 19:12
  • 2
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне