Военные строители возводят стены современного медцентра в Воронеже

Российские военные строители начали возводить стены многопрофильного медицинского центра в Воронеже, сообщили в Минобороны России.

К настоящему времени смонтировано более 300 т металлоконструкций и свыше 3 тыс. кв. м сэндвич-панелей.

Ранее была завершена заливка фундамента, для которого использовалось свыше 2,5 тыс. кубометров бетонной смеси.

Медицинский центр в Воронеже будет способен вместить 200 пациентов и предназначен для оказания медицинской помощи населению.

К 30 апреля специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть инфекционных многофункциональных центров в нескольких регионах страны. Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцово и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.