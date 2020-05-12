Инцидент в иранском флоте

Как сообщают иранские неофициальные источники, 10 мая 2020 года в ходе практических ракетных стрельб ВМС Ирана, выпущенная с иранского фрегата Jamaran (бортовой номер "76") противокорабельная ракета поразила и потопила иранский же большой ракетный катер А 1403 Konarak (иногда именуемый "корветом"). При этом, по последним сообщениям, погибли минимум 20 членов экипажа Konarak, включая его командира.

Иранский фрегат Jamaran (бортовой номер "76") производит пуск противокорабельной ракеты Noor (c) официальное фото ВМС Ирана

Согласно иранским сообщениям, Konarak обеспечивал мишенную обстановку на ракетных стрельбах, и, видимо, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, когда с фрегата Jamaran был произведен пуск противокорабельной ракеты (видимо, типа Noor - иранской копии китайской ракеты С-802). В результате активная радиолокационная головка самонаведения ракеты навелась на Konarak как более крупную радиоконтрастную цель и поразила его.

Jamaran - вступивший в строй в 2010 году головной фрегат иранской национальной постройки по программе Moudge, представляющий собой фактически копию иранских фрегатов типа Alvand (Saam) британской постройки начала 1970-х годов проекта Vosper Mk 5.

Konarak - один из 12 построенных нидерландским судостроительным объединением Damen Shipyards Group (восемь единиц) или по его лицензии в Иране в Бендер-Аббасе (четыре) с 1985 по 1993 годы по проекту MIG-S-4700-SC (тип Bakhtaran, он же Hendijan) малых судов для доставки персонала и грузов на морские нефтедобывающие платформы, с полным водоизмещением 650 тонн, длиной 47 м, скоростью хода до 21 уз и вместимостью 90 пассажиров, 40 т груза и 95 куб м топлива. Все они тогда же вошли в состав ВМС Ирана, используясь как сторожевые и вспомогательно-транспортные единицы. В конце 2000-х годов три из них (Kalat, Sirik, Genaveh) были переоборудованы в большие ракетные катера с установкой четырех пусковых установок противокорабельных ракет С-802 или Noor, а в 2018 году аналогичное переоборудование прошел и Konarak, будучи повторно введен в состав иранского флота в новом облике в октябре 2018 года (бортовые номера этих судов совпадают с их строительными номерами).

Повторно введенное в строй ВМС Ирана после переоборудования в большой ракетный катер судно А 1403 Konarak. Конарак, 07.10.2018 (с) IRIBNEWS

Облик однотипного с Konarak первого переоборудованного в большой ракетный катер судна Kalat (бортовой номер "1407") (с) military.ir