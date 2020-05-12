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Кенийский гражданский самолет в Сомали был по ошибке сбит эфиопскими военными

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Согласно обнародованному на сомалийских ресурсах докладу командования военных сил Африканского Союза в Сомали (AMISOM), потерпевший крушение 4 мая 2020 года в районе Бардали в Сомали гражданский турбовинтовой самолет Embraer E-120 (кенийская регистрация 5Y-AXO, серийный номер 259) кенийской авиакомпании African Express Airways, был по ошибке сбит огнем 23-мм зенитной артиллерийской установки ЗУ-23 эфиопского контингента сил AMISOM.

Обломки потерпевшего крушение в районе Бардали в Сомали самолета Embraer E-120 (кенийская регистрация 5Y-AXO, серийный номер 259) кенийской авиакомпании African Express Airways, 04.05.2020 (с) twitter.com/en_kurtun

Самолет (постройки 1983 года) был зафрахтован неправительственной организацией и перевозил медикаменты и противомоскитные сетки, совершая внутрисомалийский рейс из Могадишо через Байдоа в Бардали. На борту находились пять (по другим данным, шесть) человек - три кенийских члена экипажа, а остальные - сопровождавшие груз сомалийцы. Согласно докладу командования AMISOM, на подходе к Бардали при заходе на посадку самолет зашел с противоположного направления, принятого для посадки на полосу (с западного вместо восточного) и прошел над лагерем эфиопского контингента сил AMISOM. В лагере его пролет был принят эфиопскими военными за попытку нападения с самоубийственными целями и самолет был обстрелян из ЗУ-23, сбит, рухнул на землю и сгорел. Все находившиеся на борту cамолета погибли.

Доклад командования военных сил Африканского Союза в Сомали (AMISOM) об остоятельствах крушения 04.05.2020 в районе Бардали в Сомали кенийского гражданского самолета Embraer E-120 (с) twitter.com/en_kurtun

Обломки потерпевшего крушение в районе Бардали в Сомали самолета Embraer E-120 (кенийская регистрация 5Y-AXO, серийный номер 259) кенийской авиакомпании African Express Airways, 04.05.2020 (с) twitter.com/en_kurtun

Потерпевший крушение 04.05.2020 в районе Бардали в Сомали самолета Embraer E-120 (кенийская регистрация 5Y-AXO, серийный номер 259) кенийской авиакомпании African Express Airways. Снимок сделан в аэропорту Найроби (Кения) 26.09.2014 (с) David

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