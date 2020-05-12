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The National Interest (США): почему Россия ввела ограничение на то, сколько военных наград может носить военнослужащий

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Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

В 2019 году российским военным запретили — в рамках борьбы с портившими имидж Вооруженных сил «иконостасами» — носить на парадной форме больше десяти наград одновременно. Автор The National Interest, рассказывая об этом, не забывает вспомнить Брежнева с его сотней наград и похвастаться скромностью американского ветерана.

В 2019 году российские военные ввели новое правило: не более 10 наград на парадной форме.

Во время холодной войны русские любили шутить по поводу советского лидера Леонида Брежнева, парадная форма которого просто "изнывала" от веса 114 орденов и медалей, которым он либо был награжден, либо наградил себя сам:

Вы слышали, что Брежневу скоро будет сделана хирургическая операция? Ему будут расширять грудь, чтобы появилось место для новых наград.

Что будет, если Брежнева съест крокодил? Крокодил будет две недели гадить орденами.

Да и советские генералы не отличались особой скромностью по части наград. Грудь маршала времен Второй мировой войны Георгия Жукова была, по сути, скрыта за блеском металла, хотя, в отличие от Брежнева, этот легендарный полководец свои награды заслужил.

Сегодня российские командиры ведут себя более скромно в отношении наград. Однако, как сообщают российские средства массовой информации, некоторые офицеры носят так много медалей, что солдаты в шутку называют их "иконостасами", как стены в православных церквях, украшенные иконами и другими изображениями.

Поэтому в 2019 году советские военные ввели новое правило: на парадной форме можно носить не более 10 наград.

"Военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков, - сообщила российская газета "Известия". - Ношение на парадной форме гражданских наград и знаков общественных организаций запрещается. Это нововведение станет способом борьбы с "иконостасами", как их в шутку называют военнослужащие. Большое число неизвестных наград вызывало в обществе скептическое отношение к их владельцам, что не лучшим образом сказывалось на имидже Вооруженных сил".

Газета "Известия" обратила внимание на более скромный мундир министра обороны Сергея Шойгу: "Глава военного ведомства является кавалером нескольких десятков орденов и медалей, полученных им за годы своей работы на высоких постах, и он подал личный пример подчиненным. На параде 9 мая Сергей Шойгу появился в кителе, на котором было всего два ряда самых важных орденов и медалей. Кроме "Золотой Звезды" Героя России на его парадной форме был Орден Александра Невского, орден "За личное мужество", а также другие высокие награды".

Это намного меньше коллекции наград на груди у Брежнева, который даже присвоил награды Второй мировой войны своему зятю, которому было всего пять лет в тот момент, когда можно было их заслужить (сам Брежнев был комиссаром во время Второй мировой войны). Самонаграждение этого ныне покойного советского лидера было столь вопиющим, что в 1989 году, спустя семь лет после смерти Брежнева, советское правительство лишило его ордена "Победы", высшей военной награды Советского Союза.

Можно сравнить это с Робертом Ховардом (Robert Lewis Howard), ветераном Вьетнамской войны и солдатом, имеющим наибольшее количество наград. Грудь Ховарда, который вышел в отставку в звании подполковника и умер в 2010 году, тоже была украшена большим количеством медалей - у него, если быть точным, было 88 наград, в том числе "Медаль Почета" (Medal of Honor), а также потрясающее количество медалей "Пурпурное сердце" (Purple Heart) - восемь. На самом деле, Ховард мог получить еще шесть медалей "Пурпурное сердце" за боевые ранения, однако "он сказал своим начальникам, что эти шесть ранений были недостаточно серьезными и не заслуживают медалей", и поэтому, как было указано в одном новостном сообщении, "он отказался от этих наград".

Майкл Пек - постоянный автор журнала National Interest.


Майкл Пек (Michael Peck)

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
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